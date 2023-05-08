В темных очках: Зепюр Брутян показала первую прогулку Прилучного с сыном

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Зепюр Брутян показала первую прогулку Прилучного с сыном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / zepyur_brutyan

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У знаменитого артиста только недавно появился третий ребенок. Как его назвали?

Супруга актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян родила сына в апреле этого года. Теперь знаменитый папа счастлив нянчиться с новорожденным мальчиком. Поклонники внимательно следят за обновлениями звездных родителей в соцсетях. Недавно новоиспеченная мама опубликовала фото младенца, а теперь показала его первую прогулку с папой.

В личном блоге возлюбленная Прилучного выложила видео, на котором держит за руку мужа. Тот с удовольствием катит черную коляску по тротуару. Иногда актер оборачивается и глядит на жену сквозь темные очки. Вокруг спокойная и приятная атмосфера, будто созданная для неторопливой прогулки с ребенком.

Пополнение в семье Прилучного стало неожиданной новостью для фанатов. Мужчина очень быстро женился на коллеге по цеху, а уже через несколько месяцев поклонники узнали об особенном положении Брутян. Брюнетка также признавалась, что малыш появился на свет раньше ожидаемого срока. Из-за этого пара не успела закончить ремонт.

Стоит отметить, что звезда сериала «Мажор» стал папой в третий раз. Двоих детей ему родила первая жена актриса Агата Муцениеце. Дочь Мия и сын Тимофей уже познакомились с новорожденным братом. Имя мальчика родители пока не оглашали, но судя по одной из публикации в их соцсетях, наследника назвали Микаэлем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного.

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