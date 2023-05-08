Стилист назвал трендовые стрижки этого сезона

Уникальный образ поможет, например, создать прическа по типу маллет.

В сезоне весна-лето 2023 самыми стильными прическами стали классическое каре с лесенкой у лица, слоистая и текстурная длинная стрижка, вольфкат и маллет. Об этом стилист Иван Иванов рассказал изданию Газета.ру.

Вольфкат — это стрижка с короткими слоями в верхней части головы и более длинными в нижней.

«Такой вариант подойдет для длинных или средних волос и поможет тем, кто хочет визуально добавить объема волосам. Девушкам с кудрявыми и волнистыми волосами стрижка поможет подчеркнуть текстуру волос и создать „упорядоченный беспорядок“ без дополнительных укладок», — рассказ стилист.

Слоистые прически помогут внести коррективы в овал лица за счет формы, которую создают волосы.

Иванов отметил, что кудрявые волосы при такой стрижке будут выглядеть более аккуратными, а тонким волосам слои придадут объема. Многоуровневую стрижку можно подобрать под абсолютно любой тип лица. Иван заявил, что это однозначно тренд сезона.

Классическое каре с лесенкой у лица добавит волосам объема возле затылка и удлинит лицо. Такая стрижка будет смотреться стильно с любой одеждой. А все благодаря многообразию прически.

Еще одним хитом этого лета будет стрижка маллет. Это короткие волосы посередине головы и длинные пряди сзади. Иван отметил, что маллет поможет при разработке уникального образа. Он добавил, что не нужно боятся экспериментировать, чтобы найти свой стиль.

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