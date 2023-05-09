Парад шагает по стране: как отмечают День Победы на Дальнем Востоке

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 34

В России прошли первые парады Победы

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Первые праздничные мероприятия начались в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Чите.

Сегодня вся страна празднует 78-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Первыми праздник встретили жители дальневосточных регионов. 5-tv.ru делится кадрами с праздничных гуляний.

На Камчатке гостей парада не остановил даже холод, посмотреть на торжественный марш вышли тысячи жителей.

А в Благовещенске ранним утром на главную площадь вышла колонна из двух десятков единиц военной техники. Возглавил ее легендарный советский средний танк Т-34 «Боевая подруга».

На Сахалине праздничный парад завершился тем, что юнармайцы и казаки развернули большое знамя Победы на площадке перед историческим парком «Россия — моя история».

Жители Хабаровска не только посмотрели и дотронулись до военных машин, но и попробовали себя в роли настоящих водителей.

Вечером на Дальнем Востоке для всех желающих пройдут патриотические концерты, выступления творческих коллективов, а завершится день праздничными салютами.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры Парада Победы в Петропавловске-Камчатском — городе воинской славы.

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