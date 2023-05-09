В России начали отмечать День Победы — видео

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 10

На Камчатке прошел парад Победы

Фото, видео: © РИА Новости / RIA_Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Первые парады прошли на Дальнем Востоке. Жителей Петропавловска-Камчатского не остановил даже холод и неутешительный прогноз погоды.

Первыми в России великий праздник День Победы встретили дальневосточные регионы. В Петропавловске-Камчатском — городе воинской славы — уже состоялся праздничный парад. Участие в нем приняли более тысячи человек. Ни зрителям, ни военным не помешали ни холод, ни порывистый ветер. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с мероприятия.

Парад Победы начался в 10:00 по местному времени. В нем приняли участие колонны личного состава парадных расчетов. Среди них — военнослужащие Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России, Пограничного управления ФСБ России по Арктическому региону, Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также курсанты Камчатского государственного технического университета и юнармейцы.

«Сегодня мы защищаем то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Отечества. И для нас, их наследников, преданность Отчизне — главная ценность и надежная опора независимости Родины», — сказал командующий войсками и силами на Северо-Востоке РФ Александр Юлдашев.

Парад — только начало празднования Дня Победы. Все россияне смогут посетить также выставку военной техники и атрибутики, расположенной у стелы «Город воинской славы». А после парада начнется концертная программа. Для самых маленьких организовали игры и театрализованные представления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из лидеров государств приедет на парад Победы в Москве.

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