«Остаюсь при своем мнении»: Долина резко ответила на критику в адрес внучки

Один из членов жюри музыкального шоу нелестно высказался об 11-летней наследнице популярной певицы.

Певица Лариса Долина резко ответила на критику Сергея Шакурова в адрес ее 11-летней внучки. На музыкальном шоу, где девочка выступила с песней «На побывку едет молодой моряк», актер честно высказал свое мнение по поводу начинающей артистки.

«Вы знаете, заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться», — заявил Шакуров.

И хотя в целом он похвалил Сашу и поставил ей максимальную оценку за выступление, Лариса Долина приняла такой комментарий серьезно и оскорбилась.

«Сергей Шакуров — очень мною уважаемый и любимый артист. Но его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом, спела эту песню, и говорить такие резкие в ее адрес слова…» — прокомментировала Долина в своем личном блоге.

Присутствовать на съемках и выйти с внучкой на сцену певица не смогла из-за гастролей. Однако выступление наследницы поразило Долину, и она категорически не согласна с мнением Сергея Шакурова.

«Очень многие „доброжелатели“ с радостью согласятся с мнением популярного артиста, но я послушала этот номер раз шесть и остаюсь при своем мнении», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дочка Долиной впервые за долгие годы появилась на публике.