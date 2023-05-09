«Похожа на Вертинскую»: Юлия Высоцкая сменила имидж на фоне скандала

Знаменитость решила, что своей необычной прической сможет отвлечь людей от сплетен?

В последнее время все внимание приковано к телеведущей Юлии Высоцкой. Уже несколько недель пользователи обсуждают ее кулинарные таланты и вспоминают, как она готовила раньше.

Сама знаменитость решила немного отвлечь всех от сплетен и резко сменила имидж. Высоцкая выложила в своем личном блоге снимок, на котором предстала с необычной прической. Фото можно посмотреть на сайте 7Дней.ru.

Юлия завила волосы в мелкие кудри и взбила их так, что получилось настоящее афро. Многие фанаты телеведущей уже написали, что ей очень идет новый образ, а некоторые даже сравнили с актрисой Анастасией Вертинской.

«Не перестаю любоваться вами! Вы — красавица!» — написала одна из пользовательниц.

«Какие изящные локоны», — написал еще один пользователь.

«Смотрю на вас и понимаю, что зрелый возраст для женщины — лучшее время!» — заключил один из поклонников.

До этого Юлия Высоцкая оказалась в центре внимания из-за архивных выпусков шоу, в которых зрителей позабавили неудачные эксперименты на кухне: жидкие сырники, сгоревший шашлык и макароны с водкой.

На днях телеведущая все-таки отреагировала на мемы и выложила многозначную фотографию в своем блоге с подписью о воде и солнце. Многие до сих пор гадают, что это могло значить.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Высоцкая впервые отреагировала на мемы про свою кулинарную передачу.