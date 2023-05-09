«Похожа на Вертинскую»: Юлия Высоцкая сменила имидж на фоне скандала

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 351

Юлия Высоцкая выложила снимок, на котором предстала с новой прической

«Похожа на Вертинскую»: Юлия Высоцкая сменила имидж на фоне скандала

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость решила, что своей необычной прической сможет отвлечь людей от сплетен?

В последнее время все внимание приковано к телеведущей Юлии Высоцкой. Уже несколько недель пользователи обсуждают ее кулинарные таланты и вспоминают, как она готовила раньше.

Сама знаменитость решила немного отвлечь всех от сплетен и резко сменила имидж. Высоцкая выложила в своем личном блоге снимок, на котором предстала с необычной прической. Фото можно посмотреть на сайте 7Дней.ru.

Юлия завила волосы в мелкие кудри и взбила их так, что получилось настоящее афро. Многие фанаты телеведущей уже написали, что ей очень идет новый образ, а некоторые даже сравнили с актрисой Анастасией Вертинской.

«Не перестаю любоваться вами! Вы — красавица!» — написала одна из пользовательниц.

«Какие изящные локоны», — написал еще один пользователь.

«Смотрю на вас и понимаю, что зрелый возраст для женщины — лучшее время!» — заключил один из поклонников.

До этого Юлия Высоцкая оказалась в центре внимания из-за архивных выпусков шоу, в которых зрителей позабавили неудачные эксперименты на кухне: жидкие сырники, сгоревший шашлык и макароны с водкой.

На днях телеведущая все-таки отреагировала на мемы и выложила многозначную фотографию в своем блоге с подписью о воде и солнце. Многие до сих пор гадают, что это могло значить.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Высоцкая впервые отреагировала на мемы про свою кулинарную передачу.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

16:26
Отдышка и депрессия: врач рассказала о последствиях ОРВИ
16:20
Георгиевская ленточка: что означает символ Победы и куда его нельзя крепить
16:20
Акции в честь Дня Победы прошли уже в 40 странах по всему миру
16:12
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
16:06
«Похожа на Вертинскую»: Юлия Высоцкая сменила имидж на фоне скандала
15:52
В Киеве в честь Дня Победы возложили цветы к Вечному огню

Сейчас читают

«Работаем потихоньку!» — первое видео Захара Прилепина из больницы
Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве
Путин: Россия гордится участниками СВО и сейчас нет дела важнее
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео