«Пью шампанское, пока он в спортзале»: Ольга Орлова об идеальных отношениях

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Ольга Орлова раскрыла секрет идеальных и крепких отношений

«Пью шампанское, пока он в спортзале»: Ольга Орлова об идеальных отношениях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Главное, чтобы у возлюбленных совпадали интересы и хобби.

Бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала в социальных сетях, что нужно для построения крепких отношений. По мнению Ольги, необходимо пить шампанское пока муж занимается спортом.

Причем звезда подчеркнула, что род занятий супруга неважен. Пусть он играет в футбол, хоккей, плавает на лыжах и ходит в спортивный зал, а женщина должна отдыхать и пить шампанское.

«Мы просто созданы друг для друга», — написала Ольга.

Похоже, что главный секрет идеальных отношений крылся как раз общих интересах. Если они совпадают, то и чувства будут сильными на протяжении всего брака.

Знаменитость довольно часто делится с поклонниками различными фактами из своей жизни. В своем блоге она рассказывает о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться и дает советы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова заговорила об усталости от материнства.

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