«Поспала на новой вилле»: Волочкова рассказала, зачем прилетела на Мальдивы

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 25

Анастасия Волочкова рассказала, зачем на самом деле прилетела на Мальдивы

«Поспала на новой вилле»: Волочкова рассказала, зачем прилетела на Мальдивы

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская балерина опубликовала новый пост в своем личном блоге. Подписчики оставили ироничные комментарии.

Артистка балета Анастасия Волочкова сейчас отдыхает на Мальдивах. Она рассказала в своем личном блоге зачем на самом деле прилетела на эти сказочные острова.

«Я приезжаю на Мальдивы всегда, чтобы насладиться красотой, уютом, чтобы поспать нормально, вот и сегодня поспала на новой вилле», — рассказал Волочкова.

Анастасия отметила, что еще она любит поспать на пляже.

Ироничная реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

«В Красноярске сегодня + 25»;

«Сидим в сарае, при свечах, едим сухой хлеб, завидуем вам молча, наша золотая»;

«Мы все по-прежнему: сидим, ничего хорошего не видим, кроме тебя наша золотая», — иронизируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия пожалела россиян. Волочкова попросила «завистников» не заглядывать к ней в тарелку. По словам балерины, она заслужила жить так, как хочет. Но артистка отметила, что брать с нее пример не стоит. Многим «это будет не под силу».

Также Волочкова отметила, что может позволить себе полететь на Мальдивы как на дачу в отличие от москвичей, которые едут отдыхать за город.

+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

1:39
Никто не забыт: в России «Бессмертный полк» прошел в новых форматах
1:16
«Упала с высоты роста мужа»: невестка Васильевой и ее супруг уронили 5-месячную дочь
1:01
Родившая троих Костенко решилась увеличить грудь: «Доктор сделал разметку»
0:46
«Поспала на новой вилле»: Волочкова рассказала, зачем прилетела на Мальдивы
0:31
«Величайшая охота на ведьм»: Суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования
0:13
Онколог назвал овощи, которые могут спровоцировать рак

Сейчас читают

«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»
Лев Лещенко поздравил ветеранов с Днем Победы: «Они — наша честь и гордость»
«Успехов в боевой подготовке»: Александр Маршал поздравил россиян с 9 мая
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео