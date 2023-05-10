«Поспала на новой вилле»: Волочкова рассказала, зачем прилетела на Мальдивы

Российская балерина опубликовала новый пост в своем личном блоге. Подписчики оставили ироничные комментарии.

Артистка балета Анастасия Волочкова сейчас отдыхает на Мальдивах. Она рассказала в своем личном блоге зачем на самом деле прилетела на эти сказочные острова.

«Я приезжаю на Мальдивы всегда, чтобы насладиться красотой, уютом, чтобы поспать нормально, вот и сегодня поспала на новой вилле», — рассказал Волочкова.

Анастасия отметила, что еще она любит поспать на пляже.

Ироничная реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

«В Красноярске сегодня + 25»;

«Сидим в сарае, при свечах, едим сухой хлеб, завидуем вам молча, наша золотая»;

«Мы все по-прежнему: сидим, ничего хорошего не видим, кроме тебя наша золотая», — иронизируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия пожалела россиян. Волочкова попросила «завистников» не заглядывать к ней в тарелку. По словам балерины, она заслужила жить так, как хочет. Но артистка отметила, что брать с нее пример не стоит. Многим «это будет не под силу».

Также Волочкова отметила, что может позволить себе полететь на Мальдивы как на дачу в отличие от москвичей, которые едут отдыхать за город.