Российские войска уничтожили десятки пытавшихся форсировать Днепр отрядов ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 335

Никакой паники в связи с разрекламированным «контрнаступлением» Киева на левобережье Днепра нет.

Российские войска уничтожили десятки пытавшихся форсировать Днепр отрядов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Украинские боевики не оставляют попыток форсировать Днепр в Херсонской области и высадиться на его левом берегу, подконтрольном России. Однако все эти попытки жестко пресекаются российскими бойцами. О ситуации в регионе рассказал побывавший там военкор KP.RU Александр Коц.

«Да, периодически они совершают „набеги“, высаживаются, пробуют закрепиться. Недавно на семи катерах десантировались под полсотни диверсантов. Непонятна цель этих самоубийственных акций. Естественно, такие наскоки отражаются сразу. Сложнее их было выкурить с островов», — цитирует журналист офицера на одном из рубежей обороны под городом Алешки на левобережье Днепра.

В апреле диверсионные группы украинских сил начали высаживаться на многочисленных островах, где в мирное время отдыхали жители Херсона. На расположенных там дачах и турбазах боевики устраивают опорные пункты, откуда по протокам подбираются к российскому берегу и атакуют наблюдательные посты. Стратегического значения эти вылазки не имеют, их цель — запугивание, психологическое давление, отмечают российские военные.

Для борьбы с украинскими диверсантами привлекли авиацию, которая бомбит опорники боевиков планирующими 500-килограммовыми боеприпасами. Затем в дело вступают сухопутные подразделения и артиллерия, которые планомерно зачищают острова и берут под контроль протоки и подходы к островам.

Никакой паники в связи с разрекламированным «контрнаступлением» Киева российские бойцы на левобережье Днепра не испытывают, резюмирует военкор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на российские войска взяли под контроль все Херсонские острова в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив.

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