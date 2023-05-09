«С детьми ничего не поделаешь»: Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24

Роберт Де Ниро в 79 лет в седьмой раз стал отцом

«С детьми ничего не поделаешь»: Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

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Поклонники задаются одним вопросом — а кто мать?

Голливудский актер Роберт Де Ниро в седьмой раз стал папой. Ему уже 79 лет, но он все еще в ударе. Разница между его старшим и младшим ребенком — 51 год.

Де Ниро рассказал изданию ET Canada, что он любит своих детей, даже несмотря на то, что ему иногда приходится быть строгим касаемо некоторых вещей.

«Я имею в виду, что с детьми ничего не поделаешь. Я не люблю издавать законы и тому подобное. Но иногда у вас просто нет выбора. И любой родитель, я думаю, сказал бы то же самое. Вы всегда хотите поступать правильно с детьми и дать им презумпцию невиновности, но иногда вы не можете», — рассказал Роберт.

Во время интервью актер признался, что у него только что родился еще один ребенок. Но кто мать новорожденного, Де Ниро не уточнил.

Роберт отметил, что считает себя крутым отцом, даже несмотря на то, что иногда у него бывают недопонимания с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тома Круза и Шакиру заметили вместе на гонке «Формула-1».

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