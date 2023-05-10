Гостюхин о современном военном кино: «Поставили на американские стандарты»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 221

Гостюхин раскритиковал современные военные фильмы

Гостюхин о современном военном кино: «Поставили на американские стандарты»

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Советский и российский актер отметил, что сейчас есть проблески достойных картин, но все же до советских фильмов о войне им еще далеко.

Советский и российский актер Владимир Гостюхин раскритиковал современное кино о войне. По словам знаменитости, раньше снимали фильмы «более настоящими», правдивыми. Теперь же картины словно стряпают на скорую руку лишь что-то выпустить.

«Все-таки советское кино — оно другое. Более настоящее. Я могу эти фильмы смотреть бесконечно, а современные… нет. Наш кинематограф поставили на американские стандарты. Теперь у нас продюсерское кино, где главный — не режиссер», — поделился мнением с aif.ru актер.

В современном кино он находит множество минусов и недостатков. К примеру, собаки в период Великой Отечественной войны играли немалую роль. Они участвовали в поиске мин и их разминировании. Однако современных военных фильмов с участием животных не столь много. Сейчас их заслуги в Победе будто отодвинули на второй план. Кроме того, в советские годы кино снимали те, кто был участником жуткой войны: Александр Столпер, Сергей Бондарчук.

«Очень много стряпают, и я вижу эту стряпню. Времени на подготовку к съемкам мало, график съемок чудовищный. Работа на износ и измор. Не творчество, а каторга. Поэтому кино часто выглядит недоделанным. В фильмах про войну актеры одеты, как будто только из костюмерной вышли — чистенькие, аккуратненькие, как с витрины», — пояснил он.

Актер отметил, сейчас есть проблески достойных картин. В пример он привел одну из работ Андрея Богатырева. Но все же молодое поколение, так или иначе, тянет к западным манерам, заключил Гостюхин.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 главных фильмов о войне.

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