Блеснула знанием английского: Бузова опозорилась перед новым кавалером на отдыхе

Звезда «Дома-2» любит поговорить с журналистами и часто делится с поклонниками мыслями и впечатлениями. Из-за чего регулярно попадает в неловкие ситуации.

Телеведущая Ольга Бузова вновь неудачно блеснула знаниями и повеселила подписчиков своего блога. И вместо ресторанного критика превратилась в фут-фетишиста. Пока только на словах, но то ли еще будет. Причиной конфуза стали пробелы в изучении английского языка, хотя поклонники звезды «Дома-2» бьются до последнего, защищая ее. Говорят, автозамена.

Бузова недавно вернулась из отпуска, который провела в компании известного пиарщика Никиты Мартынова. Парочка побывала в Италии, после чего отправилась на пляжи Кипра. Со своим кавалером поющая ведущая любовалась красотами Рима, ужинала при свечах и поворачивалась всеми округлостями к солнцу, чтобы привести в Москву самое приятное доказательство отдыха — загар.

После одного из свиданий Бузова опубликовала фото — на нем в очередной показала красивый стол с изысканными блюдами. Призналась, что в отпуске забыла о диете и решила наслаждаться каждым моментом и каждым кусочком. Но в описании кадра допустила маленькую оплошность, которая могла бы стоить ей репутации. Если бы публика так хорошо не знала Ольгу Бузову и ее интеллектуальные способности.

«Такое ощущение, что я foot-блогер (foot — нога, ступня с англ. Прим. ред.). Но я так редко ем в Москве, что на отдыхе прям отрываюсь по полной», — написала звезда.

Очевидно, артистка хотела назвать себя food-блогером, то есть обозревателем в области кулинарии, но одна буква полностью изменила настроение поста. По полной в итоге оторвалась не только Бузова, но и ее фолловеры в комментариях мгновение спустя. Судя по дальнейшим отчетным фото и видео на странице телеведущей, ее кавалера не смутила опечатка. По крайней мере, не заставила спешно покинуть отель, спрятав свои ноги от местной фут-фетишистки.

Но и это не все опасности для Никиты Мартынова. Как известно, 37-летняя Бузова мечтает о семье и детях и делает, как выяснилось, все возможное для достижения цели. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой необычный способ выйти замуж селебрити освоила на Кипре.