Джо Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Страна рискует столкнуться с дефолтом. Американского лидера уже обвинили в бездействии.

Джо Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США

Фото: www.globallookpress.com / Ohde / face to face

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Возможный дефолт в США станет разрушительным, заявил глава государства Джо Байден после переговоров с лидерами конгресса. В ходе диалога не был достигнут консенсус по вопросу потолка государственного долга.

«Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти (спикер палаты представителей Конгресса США. — Прим. ред.). Я думаю, что ему виднее. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», — сказал Байден журналистам.

Говоря о мерах, на которые он готов пойти во избежание наступления дефолта в стране, глава Белого дома заявил, что не исключает никаких шагов, кроме «самого дефолта». Байден также рассматривает вариант кратковременного повышения потолка госдолга.

К слову, в конце апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев, предусматривающий повышение потолка госдолга на полтора триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллионов долларов. После этого Байдена обвинили в бездействии в сложившейся ситуации. Так, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что правительство страны во главе с американским лидером ничего не делают для недопущения дефолта.

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