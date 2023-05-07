Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года

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Алексей Панков
Алексей Панков 136

Последний раз в этом топе страна была в 2014 году.

Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Впервые с 2014 года российская экономика вернулась в десятку крупнейших в мире. Такой новостью поделились РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.

В 2022-м страна произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов. Это вывело ее на восьмую строчку по этому показателю. К примеру, в 2014-м Россия занимала десятую позицию с показателем в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м страна опустилась на одиннадцатую строку рейтинга.

Три лидирующие позиции по номиналу ВВП занимали США, Китай и Япония. Они произвели товаров и услуг на 25,46 триллиона долларов, 17,94 триллиона и 4,17 триллиона соответственно.

Рейтинг строится на основании годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанных в долларовом выражении.

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