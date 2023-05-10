Седокова набрала 10 килограммов из-за тяжелой болезни: «На львиной порции таблеток»

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Певица Анна Седокова набрала десять килограммов из-за крапивницы

Седокова набрала 10 килограммов из-за тяжелой болезни: «На львиной порции таблеток»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица старательно накапливает энергию и принимает ванны из антиаллергических мазей.

Певица Анна Седокова поправилась десять килограммов из-за тяжелого недуга. О ходе борьбы с крапивницей и процессе выздоровления она рассказала в личном блоге.

Во время болезни тело 40-летней певицы покрывается красными пятнами, лицо опухает до неузнаваемости и появляется неприятный зуд. Чтобы пережить еще один приступ, она принимает антигистаминные препараты и делает уколы. К сожалению, как таковых улучшений в состоянии знаменитости, нет.

К неприятным ощущениям добавилась еще одна проблема — лишний вес. Он появился из-за недостаточного количества физической активности. Из-за боли Анна Седокова совсем перестала заниматься спортом.

«Мне не лучше. Я на львиной порции таблеток, все так же в ожидании укола. Сил нет совсем. Задора нет. Поправилась уже, наверное, на килограммов десять. Но все еще верю, что все будет хорошо», — написала певица.

Звезда призналась подписчикам, что лучше всего сейчас у нее получается копить энергию, принимать ванны из антиаллергических мазей и верить, что болезнь скоро оставит ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о душераздирающей готовке Анны Седоковой.

+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

10:39
В Подмосковье задержали пять человек за попытку совершить теракт в воинской части
10:39
«Считаю очевидным»: экс-главком НАТО в Европе назвал главный страх Запада в конфликте на Украине
10:26
«Большая ошибка»: греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении
10:14
Четыре тысячи бойцов и залп 12 орудий: как отметили День Победы в Петербурге
10:09
Седокова набрала 10 килограммов из-за тяжелой болезни: «На львиной порции таблеток»
9:57
Агрессия и запреты: как власти Европы пытались сорвать празднование Дня Победы

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
«По касательной ударило»: Александр Маршал рассказал, как орден спас его дедушке жизнь
Число въезжающих в Россию из стран Прибалтики, Финляндии и Польши выросло в разы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео