«Большая ошибка»: греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Генерал-майор ВВС Греции Христу: Киев совершил преступления, когда перенес бои в города

«Большая ошибка»: греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении

Фото: © РИА Новости

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Нельзя держать мирное население среди боев, считает генерал.

Украинские власти совершили серьезную ошибку, когда перенесли бои в города. Об этом рассказал РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

По его словам, боевые действия надо вести только между военнослужащими на открытом пространстве. А то, что происходит сейчас — настоящее преступление.

«Это военное преступление, когда ты бомбишь, и воюешь, и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах», — заявил Христу.

Более того, генерал добавил, что международное сообщество никак не отреагировало на обстрел городов украинскими войсками в течение восьми лет.

Он также напомнил, что во время Второй мировой войны армии двух сторон не вели бои в городах с мирным населением, а когда боестолкновения начинались, то жителей сразу же эвакуировали.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не проигнорировал просьбу властей ДНР и ЛНР. Самопровозглашенные республики подверглись активному и регулярному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому нуждались в военной помощи.

5 октября 2022 года после референдумов ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. В ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста на Украине.

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