«Большая ошибка»: греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении
Генерал-майор ВВС Греции Христу: Киев совершил преступления, когда перенес бои в города
Фото: © РИА Новости
Нельзя держать мирное население среди боев, считает генерал.
Украинские власти совершили серьезную ошибку, когда перенесли бои в города. Об этом рассказал РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.
По его словам, боевые действия надо вести только между военнослужащими на открытом пространстве. А то, что происходит сейчас — настоящее преступление.
«Это военное преступление, когда ты бомбишь, и воюешь, и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах», — заявил Христу.
Более того, генерал добавил, что международное сообщество никак не отреагировало на обстрел городов украинскими войсками в течение восьми лет.
Он также напомнил, что во время Второй мировой войны армии двух сторон не вели бои в городах с мирным населением, а когда боестолкновения начинались, то жителей сразу же эвакуировали.
Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не проигнорировал просьбу властей ДНР и ЛНР. Самопровозглашенные республики подверглись активному и регулярному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому нуждались в военной помощи.
5 октября 2022 года после референдумов ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. В ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста на Украине.
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