Когда помощь Запада киевскому режиму прекратится, наемники-радикалы побегут в свои страны вместе с оружием.

В Европе растет угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины. Об этом говорится в материале на американском сайте The Grayzone.

Автор указывает, что в Донбассе воюют сотни радикалов из разных стран, в частности, из Франции. Возвращаясь домой, они привозят с собой «ужас украинских полей сражений».

В статье приводятся подтверждающие этот тезис факты. Так, в Париже задержали двух неонацистов, прибывших с Украины. Одного из них уволили из армии за поддержку нацизма, а второй был ультраправым активистом. В Италии арестовали пятерых членов группировки, связанной с одним из террористических украинских формирований.

Также отмечается, что распространению неонацизма на Украине активно содействуют США и их союзники. Однако помощь Запада киевскому режиму может скоро прекратиться, и это заставит наемников бежать в свои страны. Вместе с ними в Европе в изобилии появятся оружие и боеприпасы, ранее поставленные Киеву Западом, резюмирует автор.

На днях издание Atlantico вышло с публикацией о росте числа преступлений в Европе из-за ввоза с Украины оружия и наркотиков.

В статье отмечается, что Киев получает западное вооружение, а свое старое оружие нелегально перепродает в Европу. Из-за этого, к примеру, в Марселе цена на автомат Калашникова за несколько месяцев рухнула с 2500 евро до 300 евро, указывают авторы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто «сливает» оружие НАТО для Украины на черный рынок.