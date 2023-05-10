Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области

Украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку напасть на объект в Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации чиновник уточнил, что один из беспилотников был сбит в результате огневого поражения, а второй отклонился от заданного курса при попытке уйти от воздействия и рухнул на землю.

Администрация Воронежской области проводит все необходимые мероприятия для установления деталей и обстоятельств произошедшего. Губернатор Гусев отметил, что взял ситуацию под контроль.

Прежде, 7 мая, была пресечена попытка атаки дронов на Крым. Российские средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали 22 летательных аппаратах над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области.