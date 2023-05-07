ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области
Диверсионно-террористический акт планировался при поддержке ГУР Минобороны Украины.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA
Сотрудниками ФСБ и МДВ России была пресечена попытка атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром «Северный» в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ).
В ведомстве уточнили, что диверсионно-террористический акт был организован при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины. Беспилотные летательные аппараты противника были начинены взрывчаткой.
«Объектами посягательств являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50», — отметили в ФСБ.
Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена группа диверсантов, которая осуществляла свою деятельность на территории России под началом сотрудников спецслужб Незалежной. С подконтрольных киевскому режиму территорий в РФ планировалась доставка взрывных устройств собственного изготовления для совершения злодеяний.
Экипаж украинский легкомоторного самолета «Аэропракт-А 32», который вылетел из Черниговской области, был задержан сотрудниками правоохранительных органов после посадки в Тульской области с целью передачи взрывных устройств.
Сотрудники российских служб продолжают проводить необходимые мероприятия для установления всех деталей и поиска остальных членов преступной группировки.
Ранее 5-tv.ru писал, что более десяти украинских беспилотников атаковали Крымский полуостров ночью 7 мая.
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