«Мужская фигура»: над Тодоренко глумятся после нового фото в купальнике
Новое откровенное фото Тодоренко в купальнике вызвало волну негатива в сети
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитость немного переборщила с кричащими оттенками и фасоном, за что получила по заслугам.
Телеведущая Регина Тодоренко вновь вызвала гнев у аудитории. Ранее подписчиков не устраивал ее метод воспитания детей, а теперь звезда вышла на следующий уровень — ее обвинили в вульгарности и отсутствии вкуса. Все дело в откровенной фотографии, которую женщина опубликовала в соцсетях.
Регина Тодоренко сфотографировалась на пляже в ярком купальнике.
Там Тодоренко позирует на пляже в вызывающей позе. На ней виднеется яркий, открытый купальник, в котором видны особенности тела звезды. Поклонники посчитали образ ведущей слишком откровенным, а также раскритиковали ее фигуру.
«Неудачно подобранный купальник. Он отдельной жизнью живет, с телом вашим совсем не подружился»;
«Талии вообще нет, мужская фигура»;
«Мне кажется, или перебор с натяжением трусов?»;
«Купальники вместе с Бузовой выбирали», — возмутились комментаторы.
Несмотря на негативную реакцию подписчиков, в обсуждении нашлись и те, кто поддержал Тодоренко. Они особенно обратили внимание на стройность телеведущей. Чуть меньше года назад звезда родила второго ребенка и теперь полностью восстановилась. Это показалось фанатам очень похвальным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем.
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