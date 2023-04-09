«Расплакалась»: Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем
Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Телеведущей приходится ходить дома в медицинской маске, чтобы не подвергать риску заражения своих домочадцев.
Регина Тодоренко пожаловалась на ухудшение самочувствия. На днях телеведущая обратилась в больницу, где ей поставили неутешительный диагноз — обострение хронического тонзиллита. Это расстроило Тодоренко настолько, что она расплакалась прямо на приеме у врача.
«Расплакалась после того, как узнала диагноз врача», — сообщила знаменитость в соцсетях под фотографией из медицинского кабинета.
Дело в том, что тонзиллит у Регины хронический, но уже 15 лет не напоминал о себе. Внезапное обострение не только огорчило телеведущую, но и заставило копнуть глубже: Тодоренко узнала, что означает болезнь горла по психосоматике.
Регина Тодоренко сообщила об обострении хронического тонзиллита.
«Невысказанность и неспособность смириться с изменениями в жизни», — гласят статьи в интернете, которыми Регина поделилась в своем профиле.
При этом, отметила телеведущая, по дому ей приходится ходить в маске по рекомендациям врачей. Кроме того, из-за рецидива болезни Тодоренко очень плохо себя чувствует.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регине Тодоренко и Владу Топалову помогло справиться с кризисом в отношениях.
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