«С ним растворился»: банщик прочел трогательные стихи на прощании с Тютрюмовым

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Светлана Шевченко
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Банщик Тютрюмова прочел трогательные стихи на прощании с актером

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Знаменитый артист скончался на 65-м году жизни. Его похоронят на Среднеохтинском кладбище.

Сегодня проходит прощальная церемония с заслуженным артистом РФ Александром Тютрюмовым. На траурном мероприятии в Санкт-Петербурге в кинотеатре Родина собрались множество поклонников, родных и друзей артиста.

Среди гостей оказался директор бани на Васильевском острове в Петербурге. Он знал Александра Тютрюмова лично, потому что знаменитость часто ходил париться к нему. За это время мужчина успел подружиться с приятным клиентом. Конечно, новость о смерти звезды стала серьезным ударом для него. Оказавшись на прощании, банщик обратился ко всем присутствующим и зачитал стихи собственного сочинения. Четверостишье было посвящено умершему актеру.

«Ушел Тютрюмов Александр,

С ним растворился целый мир.

Остался красочный стоп-кадр,

В котором он всегда кумир», — прочитал банщик.

Также на траурной церемонии была мама, сестра и брат артиста. Помимо родных на мероприятие пришли некоторые звезды: Сергей Рост, Александр Половцев, Галина Бокашевская и другие.

Знаменитый актер умер 7 мая. Ему было 64 года. Причиной случившегося стал воспалительный процесс внутренних органов. Артиста похоронят на Среднеохтинском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Эвелина Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова.

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