Стала известна причина смерти актера из «Экипажа» Анатолия Елизарова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 322

Актер из «Экипажа» Анатолий Елизаров мог скончаться из-за сердечной недостаточности

Стала известна причина смерти актера из «Экипажа» Анатолия Елизарова

Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

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Его нашли мертвым в московской квартире. От чего мог скончаться известный артист?

Сердечно-сосудистая недостаточность могла стать причиной смерти 80-летнего актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова. Его нашли мертвым в квартире в Даниловском районе Москвы, сообщает ИА REGNUM.

Уточняется, что заслуженный артист России долгое время не выходил на связь, в связи с чем вскрыть квартиру решили при помощи экстренных служб. В полицию обратились родственники Анатолия Елизарова.

Творческая жизнь артиста была связана не только с театром, но и с кино. Анатолия Елизарова знают по ролям в таких фильмах, как «Айболит-66», «Экипаж», «Мнимый больной» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной столице после долгой болезни скончалась доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая.

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