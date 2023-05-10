Стала известна причина смерти актера из «Экипажа» Анатолия Елизарова

Его нашли мертвым в московской квартире. От чего мог скончаться известный артист?

Сердечно-сосудистая недостаточность могла стать причиной смерти 80-летнего актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова. Его нашли мертвым в квартире в Даниловском районе Москвы, сообщает ИА REGNUM.

Уточняется, что заслуженный артист России долгое время не выходил на связь, в связи с чем вскрыть квартиру решили при помощи экстренных служб. В полицию обратились родственники Анатолия Елизарова.

Творческая жизнь артиста была связана не только с театром, но и с кино. Анатолия Елизарова знают по ролям в таких фильмах, как «Айболит-66», «Экипаж», «Мнимый больной» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной столице после долгой болезни скончалась доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая.