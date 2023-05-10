Умерла легендарный музыковед Людмила Ковнацкая
Музыковед Людмила Ковнацкая умерла в Петербурге
Фото: old.conservatory.ru
Профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова не стало на 83-м году жизни.
В Северной столице после долгой болезни скончалась доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая. Печальное известие сообщил научно-критический журнал «Музыкальная академия» во ВКонтакте.
Сердце Ковнацкой остановилось 9 мая в собственном доме. Ей было 82 года.
Окончив Ленинградскую консерваторию, она была ученицей выдающихся преподавателей, среди которых органист Исайя Браудо и музыковед Михаил Друскин. Набравшись опыта, Ковнацкая стала главным в жизни учителем для целой плеяды высокопрофессиональных специалистов в Петербурге.
Она была ученым с международным именем, постоянно выступала с лекциями и докладами, писала книги, была научным консультантом материалов по России Британского Энциклопедического Словаря, членом Совета при Директории Международного музыковедческого общества, членом-корреспондентом Американского музыковедческого общества «за выдающиеся заслуги в продвижении музыкальной науки».
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