Умерла легендарный музыковед Людмила Ковнацкая

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Музыковед Людмила Ковнацкая умерла в Петербурге

Умерла легендарный музыковед Людмила Ковнацкая

Фото: old.conservatory.ru

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Профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова не стало на 83-м году жизни.

В Северной столице после долгой болезни скончалась доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая. Печальное известие сообщил научно-критический журнал «Музыкальная академия» во ВКонтакте.

Сердце Ковнацкой остановилось 9 мая в собственном доме. Ей было 82 года.

Окончив Ленинградскую консерваторию, она была ученицей выдающихся преподавателей, среди которых органист Исайя Браудо и музыковед Михаил Друскин. Набравшись опыта, Ковнацкая стала главным в жизни учителем для целой плеяды высокопрофессиональных специалистов в Петербурге.

Она была ученым с международным именем, постоянно выступала с лекциями и докладами, писала книги, была научным консультантом материалов по России Британского Энциклопедического Словаря, членом Совета при Директории Международного музыковедческого общества, членом-корреспондентом Американского музыковедческого общества «за выдающиеся заслуги в продвижении музыкальной науки».

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