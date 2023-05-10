В легковой автомобиль под Петербургом прилетел «снаряд»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 24

Полиция проводит административное разбирательство.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В полицию приозерского района Ленобласти поступило сообщение о попадании в припаркованный автомобиль «снаряда». Машина была повреждена выстрелом ракетницы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как огненная стрела, пролетая через двор, попадает в черную Lada Vesta. Металлический снаряд, ударившись об машину, отлетает в сторону. Снимки металлического предмета также попали в распоряжение 5-tv.ru.

В легковой автомобиль под Петербургом прилетел «снаряд»

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Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что один из жителей многоквартирного дома выстрелил из ракетницы во двор. Боеприпас попал в бампер припаркованного во дворе автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Полиция Приозерска проводит административное разбирательство по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что на заводе боеприпасов в Швеции произошел взрыв.

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