В полицию приозерского района Ленобласти поступило сообщение о попадании в припаркованный автомобиль «снаряда». Машина была повреждена выстрелом ракетницы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как огненная стрела, пролетая через двор, попадает в черную Lada Vesta. Металлический снаряд, ударившись об машину, отлетает в сторону. Снимки металлического предмета также попали в распоряжение 5-tv.ru.

В легковой автомобиль под Петербургом прилетел «снаряд» 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru

Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что один из жителей многоквартирного дома выстрелил из ракетницы во двор. Боеприпас попал в бампер припаркованного во дворе автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Полиция Приозерска проводит административное разбирательство по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что на заводе боеприпасов в Швеции произошел взрыв.