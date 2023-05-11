Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 33

Сегодня не стоит в этот день увлекаться межличностными играми, особенно рыть кому-то ямы.

Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 11 мая?

В четверг в мире будет много энергии Инь Огня. Эта энергия обладает способностью освещать путь, помогать разглядеть детали, увидеть потенциальные препятствия и возможности.

Совет дня: уделите время стратегическому планированию. Постройте план движения вперед, рассмотрите все, что может вам мешать или, наоборот, помогать. Усиленная функция предвидения поможет разглядеть то, чего вы раньше не видели.

Предостережение дня: не стоит в этот день увлекаться межличностными играми, особенно рыть кому-то ямы. Все тайное неминуемо и очень быстро станет явным.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

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