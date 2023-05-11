В результате аварии пострадали два человека. По предварительным данным, у одной из грузовых машин была техническая неисправность.

Два грузовых автомобиля столкнулись на МКАД. В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места ДТП.

На кадрах видно, что кузов одной из фур разлетелся на части. Его содержимое оказалось разбросано по дороге. Кабина грузовика, который врезался в едущий впереди, оказалась полностью смята. Едва ли она подлежит восстановлению.

По информации 5-tv.ru, авария произошла в ночь на 11 мая — примерно в 00:15. В результате пострадали два человека. С ними работают медики.

В столичном Дептрансе уточнили, что грузовики столкнулись на 15-м километре МКАД. По предварительным данным, один из них был технически неисправен — это и стало причиной ДТП. В результате аварии один из большегрузов отбросило на обочину, а второй перекрыл две полосы движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что байкер погиб в результате «огненного» ДТП с пожарной машиной в центре Москвы, и публиковал видео с моментом их столкновения.