Копия отца: дочь Александра Малинина показала жениха-иностранца

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 109

Дочь Александра Малинина показала жениха-иностранца

Копия отца: дочь Александра Малинина показала жениха-иностранца

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Наследнице народного артиста Устинье 22 года, и она готовится пойти под венец с избранником, с которым живет в Лондоне.

Дочь народного артиста РФ Александра Малинина Устинья готовится к свадьбе. Она приняла предложение руки и сердца, а также бриллиантовое кольцо стоимостью около трех миллионов рублей от молодого человека по имени Зак. Девушка обучается музыке в Лондоне, там она и встретила своего принца. Сначала они были друзьями, но вскоре поняли, что зародилось романтическое чувство.

Родителям Устиньи будущий зять определенно нравится. Супруга артиста Эмма не скрывает, своего теплого отношения к парню, который окружил ее дочь вниманием и заботой. Отмечает, что в экстренных ситуациях кавалер уже доказал, насколько он надежный человек. Александр Малинин, судя по всему, мнение жены разделяет. Более того, между ним и Заком много общего — поклонники звездной семьи удивлены, насколько похожи певец и избранник его дочки. На общем фото мужчины напоминают сына и отца.

Дочь Александра Малинина показала жениха-иностранцаАлександр Малинин с будущим зятем. Instagram* / ustinya_malinina_official

Устинья Малинина не спешит раскрывать все детали свадебной церемонии, но говорит, что будет она незабываемой. Известно, что торжество состоится в Лондоне. Там же на днях произошла очередная встреча родителей невесты с женихом. Все вместе поужинали в ресторане и устроили прогулку по магазинам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что соседи пожаловались на жену Александра Малинина в полицию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

9:53
Шлем разлетелся вдребезги: байкер разбился о машину ДПС в Новокузнецке
9:44
«Всего ничего»: до освобождения Артемовска осталось 742 метра
9:37
Редкие кадры: танкисты бьют по ВСУ прямой наводкой при наступлении под Донецком
9:29
Копия отца: дочь Александра Малинина показала жениха-иностранца
9:20
Объявлены даты проведения и участники рок-фестиваля KKinchevFest'23
9:11
Кличко призвал Германию лечить боевиков ВСУ за свой счет. У Киева денег на них нет

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
Андрей Чернышов рассказал о самой сложной роли: «Говорили, подходи к тигру»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп