Флеболог Виктор Пасов назвал три фактора риска развития смертельного тромбоза

По словам доктора, 70% переломов конечностей оканчиваются тромбозом.

Около 80 тысяч россиян ежегодно умирают в результате тромбоза вен нижних конечностей. Большинство тяжелых травм ног заканчивается этой проблемой. Но только на начальных стадиях можно называть эту болезнь проблемой — на самом деле за ней кроется смертельный риск. Об этом в интервью изданию «Народные Новости» рассказал врач хирург-флеболог Виктор Пасов.

По данным исследователей Сеченовского университета, пять лет назад тромбоз выявляли у 300 человек на 100 тысяч, сегодня этот показатель значительно вырос. После 60 лет 200 из 100 тысяч попадают в группу потенциальных пациентов флеболога. Как отметил доктор, хуже всего в этой ситуации, что пациенты слишком поздно приходят на прием. Будучи здоровыми, они не берегут свое тело, а разболевшись — лежат и ждут исцеления, пренебрегая терапией.

«70% переломов нижних конечностей сопровождается дальнейшим развитием тромбоза. Таким образом, основными факторами риска являются травмы, наследственность и онкология», — указал врач.

Чтобы избежать опасных последствий недуга, необходимо опередить его. Любому человеку необходимо регулярно проходить обследования, в том числе ультразвуковую диагностику и рентген. Это поможет на явной стадии заметить болезнь и приступить к корректному лечению.

Людям, борющимся с раком, необходимы те же исследования и пара дополнительных, таких как коагулограмма. Но чаще всего к доктору приходят на прием уже глубоко больные пациенты.

Ранее диетолог предупредил о четырех часто встречающихся признаках тромбоза.