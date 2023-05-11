Пятеро погибли в ДТП под Красноярском: иномарка вылетела в пруд с пустой дороги

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Пять человек погибли под Красноярском в результате ДТП на пустой дороге у водоема

Фото, видео: Telegram / mvd_24; 5-tv.ru

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Всем ехавшим в легковушке было чуть старше 18 лет. Возбуждено уголовное дело.

Пять человек погибли в результате чудовищного ДТП в Шушенском районе Красноярского края. Кадры с места трагедии появились в Telegram-канале регионального МВД.

Авария произошла в ночь на 11 мая на четвертом километре дороги село Каптырево — село Субботнино. Судя по кадрам с места ДТП, легковушку занесло на пустой дороге, после чего она перевернулась и вылетела в прилегающий к трассе пруд. Все находившиеся в иномарке скончались либо от полученных травм, либо утонули.

«В результате ДТП погиб мужчина 2003 года рождения, а также еще трое парней и девушка 2004 года рождения. Полицейскими установлен собственник автомобиля Toyota. В настоящее время он находится в отделе полиции. Сотрудники ОВД выясняют, каким образом за рулем машины находилось другое лицо», — рассказали в полиции.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование всех обстоятельств ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что байкер погиб в результате «огненного» ДТП с пожарной машиной в центре Москвы.

Пятеро погибли в ДТП под Красноярском: иномарка вылетела в пруд с пустой дороги

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Telegram / mvd_24

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Telegram / mvd_24

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Telegram / mvd_24

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