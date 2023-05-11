В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40

Знаменитость сам обратился в медицинское учреждение. Что произошло?

В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»

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В Москве избили бывшего члена жюри знаменитого шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него были обнаружены несколько переломов, ушибы лица и головы, а также несколько ран.

Телеведущий не знает, кто на него напал.

Максим Кожевников — российский танцор, многократный чемпион мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе. Знаменитость еще в 2015 году стал членом жюри шоу «Танцы со звездами».

Недавно у одного из ресторанов в центре Москвы также был избит баскетболист ЦСКА Алексей Швед. Все причастные к драке были задержаны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как суд арестовал обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

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В Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова

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