Швейцария может использовать российские активы для восстановления Украины
После начала спецоперации страна заблокировала активы России в рамках санкций.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Швейцария допустила возможность использования замороженных денег российского Центрального банка для помощи Киеву. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь Госсекретариата страны по экономике Фабиан Майенфиш.
Он рассказал, что на данный момент решения об использовании российских активов, которые находятся в Швейцарии, нет, однако дискуссии открыты. Он допускает возникновение подобных идей и их последующую реализацию.
«Теоретически это возможно», — прокомментировал Майенфиш.
Речь идет почти о 8,3 миллиарда долларов. Пресс-секретарь Госсекретариата отметил, что в настоящее время нет юридических оснований, чтобы начать работать с замороженной российской недвижимостью и деньгами.
Ранее о намерении использовать активы РФ для финансирования киевского режима заявили в Бельгии. Премьер-министр страны Александер де Кроо рассказал, что Брюссель в марте 2022 года арестовал около 200 миллионов евро с доходов российских активов и использует их для помощи ВСУ и беженцам Украины в Бельгии.
Ранее 5-tv.ru писал, что австрийский Raiffeisenbank прекратил сотрудничество со всеми банками РФ.
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