Путь октрыт: когда стартуют полеты из России в Грузию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Российские авиакомпании начнут летать в Грузию на следующей неделе

Путь октрыт: когда стартуют полеты из России в Грузию

Фото: www.globallookpress.com / Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

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Старт полетов уже запланирован, осталось дождаться.

Российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе», — говорится в сообщении.

До этого стало известно о том, что Грузия разрешит прямые авиарейсы в страну для компаний, занимающихся перевозками грузов и пассажиров, не подпавших под санкции.

Глава РФ Владимир Путин 10 мая снял запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию. Подписанный им указ лишил своей силы документ 2019 года, который ограничивал прямые авиаперевозки.

Уточнялось, что туроператорам и турагентам, которым ранее было рекомендовано приостановить свою деятельность в направлении Грузии, также можно реализовывать путешествия клиентов на территорию страны. Кроме того, Путин отменил визовый режим для грузинских граждан.

В ответ на это президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости введения для россиян трехмесячных виз и назвала решение Путина провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Грузия разрешит прямые полеты для не подпавших под санкции авиакомпаний РФ.

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