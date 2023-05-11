«И негативная, и сдержанная»: Кремль о реакции Грузии на отмену визового режима

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 87

Песков: в вопросе возобновления дипотношений Грузии и РФ не следует забегать вперед

«И негативная, и сдержанная»: Кремль о реакции Грузии на отмену визового режима

Фото: GEORGIAN FOREIGN MINISTRY / REUTERS

Читайте нас в: Дзен Новости

Может ли решение Владимира Путина говорить о возобновлении дипломатических отношений двух стран?

Реакция Грузии на решение России возобновить полеты и отменить визовый режим оказалось резкой. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала это провокацией. Но что об этом думают в Кремле?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что реакция грузинской стороны была как негативной, так и сдержанной.

«Но речь идет о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан, предпринимателей двух стран, общественных объединений, деятелей культуры, научных кругов, которые просили принять эти решения. Исходя из гуманитарных соображений это было», — пояснил Песков.

На вопрос о том, говорит ли данный шаг о возможном возобновлении дипломатических отношений между двумя странами, представитель Кремля рекомендовал не забегать вперед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе.

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

14:32
Названы даты проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов
14:24
На воре и шапка горит: почему взрослые и дети краснеют от стыда
14:10
«Ты — герой»: Волкова похвалила беременную Катину за танцы на сцене
14:04
«Бумерангом»: чем обернется для США решение передать Украине активы Малофеева
14:01
Один в больницу, второй в СИЗО: раскрыты подробности избиения Максима Кожевникова
13:55
Пьяный отец пытался зарезать пятилетнего сына, но чудо спасло ребенка

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Прадеды-нацисты: политолог объяснил причины ненависти Запада к параду Победы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп