«Бумерангом»: чем обернется для США решение передать Украине активы Малофеева

Каким может быть ответ российской стороны?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил «нелинейные, нестандартные варианты» ответа России на конфискацию активов предпринимателя Константина Малофеева. Об этом он заявил журналистам.

«Делать нужно то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам, ища нелинейные и нестандартные варианты ответа», — говорит Песков.

Также он добавил, что конфискация активов российского бизнесмена — прямой ущерб.

«Во-первых, это ущерб для того, у кого эти деньги незаконно отняли или своровали. Что касается США, подобные решения бьют по ним самим бумерангом. Есть попытки юридически обосновать эти решения, хотя трудно себе представить, что может служить юридическим обоснованием, потому что это ничто иное, как прямое посягательство на святое для США право собственности», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Более того, все это подрывает доверие инвесторов, собственников активов, которые связаны с Америкой. При этом, отметил с сожалением Песков, оспорить свои права в судебном порядке не получится, потому переспективы выиграть в США нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Мария Захарова осудила Запад после покушения на Константина Малофеева.