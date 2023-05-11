Сергей Кириенко поделился ожиданиями от грядущего Всемирного фестиваля молодежи

Одно из возможных нововведений фестиваля — снижение возрастной планки участников.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в «Сириусе» с 29 февраля по 7 марта. Об этом стало известно на первой встрече оргкомитета мероприятия.

Чтобы молодым людям было удобнее взаимодействовать, оркомитеты решили создать и в регионах. А еще появилась идея снизить планку возраста участников, которые раньше могли приехать на фестиваль только по достижению 18 лет.

«Задача, как я уже сказал, не опустить планку по сравнению с 2017 годом, а поднять ее выше. Тогда у нас присутствовало 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Понимаем вызовы, которые существуют на сегодняшний день и, честно говоря, считаем, что задачу должны поставить себе не меньшую. Количество стран, на наш взгляд, должно не только не уменьшиться, а даже стать больше, что будет лишним подтверждением бессмысленности всех разговоров о каких бы то ни было попытках изоляции», — сказал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

При этом, помимо Сочи, площадки фестиваля организуют и в других городах. В том числе среди них будут Москва и Нижний Новгород.