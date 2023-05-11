Итальянская полиция назвала причину взрыва в центре Милана

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 111

AGI: взрыв в Милане произошел из-за взрыва баллонов с кислородом

Итальянская полиция назвала причину взрыва в центре Милана

Фото: REUTERS / Claudia Greco

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В результате ЧП пострадал один человек.

Итальянская полиция озвучила причину, из-за которой в Милане днем 11 мая прогремел взрыв. Агентство AGI со ссылкой на данные правоохранительных органов заявило, что инцидент произошел в результате разрыва баллонов с кислородом.

Уточняется, что пожар был спровоцирован взрывом баллонов, которые располагались внутри припаркованного фургона на улице в районе Порта Романа. Огонь моментально перекинулся на стоящие рядом автомобили. Повреждены пять машин, на данный момент они потушены.

Агентство также сообщило, что в результате инцидента пострадал один человек — водитель автофургона. Мужчина получил ожоги. По его словам, возгорание началось в моторном отсеке, а после перекинулась на баллоны с кислородом. Он пытался ликвидировать огонь самостоятельно, когда прогремел взрыв.

Итальянские СМИ ранее сообщили о мощном взрыве в центре Милана. По их данным, сотрудники спецслужб успели эвакуировать всех сотрудников и учеников местного учебного заведения, а после оцепили место происшествия. Очевидцы могли наблюдать густые столбы дыма из разных частей города.

Ранее 5-tv.ru писал, что на заводе боеприпасов в Швеции произошел взрыв.

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