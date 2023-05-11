«Ее нашли голой»: пропавшую звезду «Тайн следствия» опознали в реанимации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 9 604

Пропавшую в Петербурге актрису Гридасову нашли в реанимации после избиения

«Ее нашли голой»: пропавшую звезду «Тайн следствия» опознали в реанимации

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

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Знаменитость была госпитализирована без сознания и документов. И только на днях смогла назвать свое имя.

В Петербурге спустя десять дней поисков нашли без вести пропавшую актрису Марину Гридасову. Звезда Малого драматического театра не выходила на связь со 2 мая, сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что последний раз актрису видели дома, в ее квартире на набережной Фонтанки. Однако сейчас появилась новая информация о месте ее нахождения. Сайт KP.RU сообщил, что Гридасова попала в реанимацию одной из петербургских клиник.

Издание уточняет, что на самом деле артистка была найдена в день ее пропажи, однако опознание затруднили некоторые факты — ее голое тело было обнаружено без сознания, изуродованное в результате побоев.

«По предварительной информации, актрису жестоко избили. Ее нашли голой в Апраксином дворе. Артистку могли изнасиловать, эта версия сейчас проверяется», — сообщил собеседник.

Опознать артистку удалось 9 мая, когда она впервые смогла самостоятельно назвать свою фамилию. У 63-летней женщины сотрясение мозга и сломана челюсть. Врачи взяли у пациентки все необходимые анализы для дальнейшего обследования.

В материале отмечается, что полиция инцидент пока никак не прокомментировала. Официальной информации о случившемся с актрисой нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности избиения экс-ведущего проекта «Танцы со звездами» Максима Кожевникова.

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