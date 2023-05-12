Трехлетний велосипедист выехал на поле в разгар матча Кубка Финляндии по футболу

Футбол в Финляндии — настолько популярный вид спорта, что туда потянулись велосипедисты. Причем совсем юные.

Курьезный случай произошел не на каком-нибудь дворовом турнире, а на самом настоящем Кубке страны, где играют профессионалы.

Гонщику на вид не больше двух-трех лет. Однако он каким-то образом сумел миновать кордоны из стюардов и добраться до середины поля.

Видимо, решил открыть счет, чтобы трибуны не смотрели на унылые нули на табло.