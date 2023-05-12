Трехлетний велосипедист выехал на поле в разгар матча Кубка Финляндии по футболу

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Ребенок едва не сорвал игру, каким-то чудом миновав кордоны из стюардов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Футбол в Финляндии — настолько популярный вид спорта, что туда потянулись велосипедисты. Причем совсем юные.

Курьезный случай произошел не на каком-нибудь дворовом турнире, а на самом настоящем Кубке страны, где играют профессионалы.

Гонщику на вид не больше двух-трех лет. Однако он каким-то образом сумел миновать кордоны из стюардов и добраться до середины поля.

Видимо, решил открыть счет, чтобы трибуны не смотрели на унылые нули на табло.

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