Регионы потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с ВИЧ

Почти четыре миллиарда рублей потратили регионы на лекарства для пациентов с ВИЧ. Больше половины пришлось на Москву и область. Еще примерно 10% — на Петербург.

Хотя препараты для лечения приобретает Минздрав, но 30 миллиардов, выделенных в прошлом году, не хватило. Это выяснили «Известия».

Незапланированные расходы ложатся на регионы. Но у некоторых такой возможности нет.

Тем временем в Минздраве говорят, что охват терапией наращивают за счет закупок именно из федерального бюджета. А в целом программа по борьбе с ВИЧ идет с опережением по многим показателям.