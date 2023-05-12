Регионы потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с ВИЧ

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Препараты для лечения закупает Минздрав, но выделенных в прошлом году денег не хватило. Незапланированные расходы легли на субъекты РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano; 5-tv.ru

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Почти четыре миллиарда рублей потратили регионы на лекарства для пациентов с ВИЧ. Больше половины пришлось на Москву и область. Еще примерно 10% — на Петербург.

Хотя препараты для лечения приобретает Минздрав, но 30 миллиардов, выделенных в прошлом году, не хватило. Это выяснили «Известия».

Незапланированные расходы ложатся на регионы. Но у некоторых такой возможности нет.

Тем временем в Минздраве говорят, что охват терапией наращивают за счет закупок именно из федерального бюджета. А в целом программа по борьбе с ВИЧ идет с опережением по многим показателям.

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Регионы потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с ВИЧ

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