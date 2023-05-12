«Одна бутылка водки»: что на самом деле случилось с актрисой Мариной Гридасовой
В крови госпитализированной актрисы Марины Гридасовой обнаружили 3,7 промилле
Фото: Кадр из сериала «Шаманка », 2014г.
Все еще неизвестно, что произошло с женщиной. Но совершенно точно, что она весело проводила время до инцидента.
Доставленная в реанимацию звезда «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Марина Гридасова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 78.ru.
«В больнице в ее крови обнаружили 3,7 промилле, что может равняться одной бутылке водки», — говорится в сообщении.
По словам источника издания, 63-летняя Гридасова частенько выпивала.
Изначально деятеля культуры обнаружили с травмами у Апраксина Двора. Многие прохожие видели, что женщина часто падала. Есть также предположение, что ей стало плохо из-за отравления алкоголем.
Сейчас актриса все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, но уже может самостоятельно дышать. Гридасову могут перевести в общее отделение в ближайшее время.
Марину Гридасову госпитализировали в Санкт-Петербурге 2 мая. Перед этим ее нашли в Апраксином дворе — актриса лежала голой на улице и получила сильное переохлаждение. Более того, есть предположение, что артистка могла быть была избита — у нее якобы диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Существует даже версия, что женщину могли изнасиловать.
После того, как ее обнаружили, установление личности сильно затянулось из-за отсутствия при ней документов — процедура заняла больше недели. За это время в СМИ писали о внезапном исчезновении Гридасовой, начались поиски. В итоге ее нашли в ожоговой реанимации.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, в каком состоянии Марину Гридасову доставили в реанимацию в Петербурге.
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