«Одна бутылка водки»: что на самом деле случилось с актрисой Мариной Гридасовой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 4 289

В крови госпитализированной актрисы Марины Гридасовой обнаружили 3,7 промилле

«Одна бутылка водки»: что на самом деле случилось с актрисой Мариной Гридасовой

Фото: Кадр из сериала «Шаманка », 2014г.

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Все еще неизвестно, что произошло с женщиной. Но совершенно точно, что она весело проводила время до инцидента.

Доставленная в реанимацию звезда «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Марина Гридасова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 78.ru.

«В больнице в ее крови обнаружили 3,7 промилле, что может равняться одной бутылке водки», — говорится в сообщении.

По словам источника издания, 63-летняя Гридасова частенько выпивала.

Изначально деятеля культуры обнаружили с травмами у Апраксина Двора. Многие прохожие видели, что женщина часто падала. Есть также предположение, что ей стало плохо из-за отравления алкоголем.

Сейчас актриса все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, но уже может самостоятельно дышать. Гридасову могут перевести в общее отделение в ближайшее время.

Марину Гридасову госпитализировали в Санкт-Петербурге 2 мая. Перед этим ее нашли в Апраксином дворе — актриса лежала голой на улице и получила сильное переохлаждение. Более того, есть предположение, что артистка могла быть была избита — у нее якобы диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Существует даже версия, что женщину могли изнасиловать.

После того, как ее обнаружили, установление личности сильно затянулось из-за отсутствия при ней документов — процедура заняла больше недели. За это время в СМИ писали о внезапном исчезновении Гридасовой, начались поиски. В итоге ее нашли в ожоговой реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, в каком состоянии Марину Гридасову доставили в реанимацию в Петербурге.

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