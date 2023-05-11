Москва пообещала «адекватный ответ» на поставку Киеву дальнобойных ракет

В Кремле прокомментировали поставку Великобританией крылатых ракет большой дальности на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные дадут свой ответ на этот весьма негативный шаг Запада.

«Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — заявил он.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Британия поставила киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow. Поставка состоялась накануне анонсируемого контрнаступления ВСУ.

Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь украинским нацистам не изменит исход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие технику и вооружение для ВСУ, превратятся в «законные цели» для российской стороны.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что до освобождения Артемовска осталось 742 метра.