В Кремле заявили о достижении нескольких целей за время спецоперации на Украине
Минобороны РФ всячески старается беречь человеческие жизни в ходе СВО, отметил Дмитрий Песков.
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru
За время проведения специальной военной операции удалось достичь нескольких целей. Об этом в интервью боснийскому каналу ATV заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Были освобождены значительные территории Донбасса. На них прошли референдумы, и люди смогли вернуться в состав России, что можно назвать одним из главных итогов СВО. Задача по обеспечению безопасности местных жителей пока решена частично. Но российской армии удалось значительно снизить военный потенциал Украины.
«Удалось изрядно потрепать военную машину Украины. Потому что демилитаризация Украины является одной из важных целей специальной военной операции. С помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить много военных производств, ликвидировать запасы вооружений и так далее. И эта работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков объяснил стратегию России на Украине тем, что военные проводят именно спецоперацию. Это означает, что Минобороны всячески старается сохранить существующую инфраструктуру и сберечь человеческие жизни.
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