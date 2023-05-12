В России опробуют новую систему высшего образования
Путин подписал указ об изменении уровней высшего образования
Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov
Сначала эксперимент будет проведен в нескольких университетах. В чем суть?
В России проведут пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, часть университетов перейдет на базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех лет. Зависеть это будет от направления или профиля подготовки, специальности или конкретной квалификации.
Сначала эксперимент будет проведен в Балтийском федеральном университете, Московском авиационном институте (МАИ), Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), Санкт-Петербургском горном и Томском государственном университетах.
Еще в феврале помощник президента Андрей Фурсенко уточнял, что после выхода России из Болонской системы дипломы бакалавров будут считаться дипломами о полном высшем образовании наравне с документами магистров. О возврате к традиционной системе заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Горный университет Петербурга вошел в тройку лучших по направлению «Добыча полезных ископаемых и горная промышленность» в престижном международном рейтинге.
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