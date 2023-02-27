Что будет с российскими дипломами после реформы системы образования?

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко рассказал о нововведениях с отказом от Болонской системы.

После выхода России из Болонской системы дипломы бакалавров будут считаться дипломами о полном высшем образовании наравне с дипломами магистров. Об этом сегодня заявил помощник президента Андрей Фурсенко.

О возврате к традиционной системе ранее заявил Владимир Путин — в своем послании Федеральному собранию. Таким образом, Россия собирается отказаться от разделения высшего образования на бакалавриат и магистратуру.