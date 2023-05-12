Переносимость высокая: могла ли Гридасова попасть в реанимацию из-за спиртного

Те, кто злоупотребляют алкоголем редко могут им отравиться, так как в организме вырабатываются определенные защитные функции.

Врачи выявили в крови попавшей в реанимацию в Санкт-Петербурге актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Марины Гридасовой 3,7 промилле. 5-tv.ru спросил у психиатра и нарколога Олега Стеценко, о чем может свидетельствовать такой высокий показатель и страдала ли она от алкоголизма.

Эксперт отметил, что, если у звезды была алкогольная зависимость, то она вряд ли могла отравиться спиртным. Это связано с тем, что у пьющего человека вырабатываются ферменты и включаются механизмы, которые защищают организм от интоксикации.

«У алкоголиков потребление алкоголя довольно редкое явление причины смерти, так как толерантность высокая, то есть переносимость алкоголя», — сказал психиатр.

Знаменитость госпитализировали в шоковую реанимацию больницы имени Джанелидзе и поместили на аппарат ИВЛ. Спустя десять дней она пришла в себя и назвалась Мариной Гридасовой.

Существует версия, что артистку даже могли изнасиловать. Уровень алкоголя в ее крови может равняться выпитой бутылке водки. Издание KP.RU узнало, что звезда пила и делала это давно: также есть предположения, что она не только увлекалась спиртным, но и запрещенными веществами.

Стеценко отметил, что зачастую люди винят во всем алкогольное опьянение, хотя это не так важно. Хуже всего то, что происходит с человеком, пока он трезвый, подчеркнул специалист.

При этом чаще бывает так, что люди умирают от последствий алкогольного опьянения. Например, они могут захлебнуться рвотными массами во время сна или упасть откуда-либо, получив травму. Главная патология, по словам Стеценко, заключается в том, почему люди начинают пить.

«Если человек осознает свою болезнь и готов лечиться, то надо оказывать скорую помощь», — заключает нарколог.

Гридасова все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, но она уже способна самостоятельно дышать. Артистку могут перевести в общее отделение уже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на самом деле случилось с Мариной Гридасовой.