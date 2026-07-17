Григорий Лепс выпустил кавер-версию песни группы «Любэ»

Народный артист России Григорий Лепс записал кавер-версию песни «Луна» для трибьют-альбома группы «Любэ». О выходе кавера сообщили на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Композиция «Луна» вошла в альбом «Зона Любэ», выпущенный в 1994 году, а также прозвучала в одноименном музыкальном фильме. Песня стала одной из заметных работ коллектива и представляет собой лирическую историю о человеческой судьбе.

В оригинальном исполнении Николая Расторгуева композиция получила образ баллады о прожитой жизни, воспоминаниях и внутренних переживаниях человека, который переосмысливает свой путь. В новой версии Григория Лепса песня сохранила основное настроение, но получила новое прочтение.

Автор текста Михаил Андреев отметил, что считает композицию одной из самых сильных своих работ. По его словам, песня затрагивает темы жизни, человеческих чувств и обладает особой эмоциональной силой.

«Мы с Игорем Матвиенко написали, я считаю, шедевр. Эта песня просто отрывает человечество от гравитации. Это о жизни, о нашем обществе, о всей Вселенной. Она трогательная. Я тоже плакал, когда слушал ее вчера», — сказал Андреев.

По мнению автора, новая версия в исполнении Лепса позволяет по-новому услышать знакомую композицию, сохранив ее эмоциональную глубину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Александр Домогаров записал трибьют-версию песни группы «Любэ» «Полустаночки». Композиция вошла в одноименный альбом коллектива, выпущенный в 2000 году. Новая версия песни появилась к 35-летию группы. Сам артист признался, что ему было важно принять участие в этом проекте и он готов продолжить работу над подобными музыкальными экспериментами.

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