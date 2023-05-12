VK Места: влюбитесь в русский Север

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 131

Телеведущая Елена Летучая и блогер Владимир Воинов, а также участники программы «Больше, чем путешествие» открывают Русский Север.

Фото, видео: vk.com, фотограф Николай Филлипов

На первом туристическом слете «Маевка. Больше, чем путешествие», который проходит на базе центра знаний «Машук», состоялась презентация первого фильма в рамках проекта VK «Места».

«Места» — проект VK, который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для социальных сетей. В центре каждого киноэссе — уникальные места региона, истории и проекты местных жителей.

«Качественный контент о путешествиях всегда пользовался спросом на площадках VK, а благодаря проекту „Места“ его количество возрастет в разы — он появится не только в профильных сообществах проекта, но и в сообществах блогеров, партнеров различного уровня и на официальных страницах регионов. Наша задача — вдохновить пользователей путешествовать, посещать уникальные локации и создавать уже свой пользовательский контент. В первом ролике мы рассказываем про уникальный регион, открывающий Русский Север. В 9 минут ролика мы уместили недельную медиаэкспедицию, оставив для наших зрителей самые яркие эмоции участников и уникальную информацию об открытых нами местах», — говорит директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Герои ролика — участники медиаэкспедиции — открывают для зрителей местную гастрономию и необычные виды досуга, например, катание на снегоболотоходах, камусных лыжах и виндсерфинг.

«Для меня Русский Север — настоящее открытие. Бескрайние арктические льды Белого Моря стали новым источником вдохновения. Архангельская область — регион, в котором впечатляет абсолютно все: природа, животный мир, местная кухня и, конечно, же люди. Я много путешествовала по миру и стране, но именно сюда мне хочется вернуться снова», – отмечает телеведущая Елена Летучая.

Больше информации про проект и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществах «Места» и «Больше, чем путешествие» ВКонтакте.

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