И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе
На данный момент ведется расследование, мужчина в больнице.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области получил травмы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Инцидент произошел прямо у дома чиновника. СВУ было заложено в мусорной урне и приведено в действие, когда мужчина выходил из подъезда.
«В результате мужчине причинены мино-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Следственными органами по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас идут поиски злоумышленников, заложивших бомбу в урну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как замглавы МВД Запорожской области пытались взорвать у его дома.
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