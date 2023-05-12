И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

На данный момент ведется расследование, мужчина в больнице.

И. о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве в Мелитополе

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области получил травмы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел прямо у дома чиновника. СВУ было заложено в мусорной урне и приведено в действие, когда мужчина выходил из подъезда.

«В результате мужчине причинены мино-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Следственными органами по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас идут поиски злоумышленников, заложивших бомбу в урну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как замглавы МВД Запорожской области пытались взорвать у его дома.

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