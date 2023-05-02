Замглавы МВД Запорожской области пытались взорвать у его дома

Взрывное устройство сработало, когда мужчина направлялся на работу.

Следственный комитет (СК) показал видео с места покушения на замначальника ГУ МВД Запорожской области в Мелитополе. Ролик выложили в Telegram-канале ведомства.

Сегодня, 2 мая, у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУ МВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу.

«Мужчине причинена минно-взрывная травма. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что сейчас по уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления.

Также возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника областного ГУ МВД.

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