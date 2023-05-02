Замглавы МВД Запорожской области пытались взорвать у его дома

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 138

В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУ МВД по Запорожью

Фото, видео: Telegram / sledcom_press

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Взрывное устройство сработало, когда мужчина направлялся на работу.

Следственный комитет (СК) показал видео с места покушения на замначальника ГУ МВД Запорожской области в Мелитополе. Ролик выложили в Telegram-канале ведомства.

Сегодня, 2 мая, у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУ МВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу.

«Мужчине причинена минно-взрывная травма. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что сейчас по уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления.

Также возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника областного ГУ МВД.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ в ДНР предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Приходько.

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